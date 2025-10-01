Імпорт російської нафти на Тайвань зріс майже вшестеро, якщо порівняти з 2022 роком. Це надало Росії 1,7 млрд доларів доходів, чого достатньо для фінансування 170 000 дронів "Гербера".

Про це йдеться в аналізі Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) та Фонду екологічних прав (ERF), Ecodefense та Urgewald.

Середньомісячний імпорт російської нафти на Тайвань зріс майже в 6 разів порівняно із середнім показником у 2022 році та першими пів року 2025-го.

Імпорт російської нафти на Тайвань приніс Кремлю 1,7 мільярда доларів США доходів від податку на видобуток корисних копалин, чого достатньо для фінансування 170 000 дронів "Гербера", зіставили дослідники.

Автори аналітики дійшли висновку, що надмірна залежність від російської нафти робить Тайвань вразливим до:

ризиків безпеки постачань;

погіршення дипломатичних відносин з країнами, що запроваджують санкції проти РФ та її торгівлі паливом;

вторинних санкцій або стратегічних маніпуляцій з боку Росії та її союзників.

Тайвань надав Україні загальну двосторонню допомогу на суму 50 млн доларів США з початку вторгнення. А проте він імпортував російське викопне паливо на суму, у понад 220 разів більшу, — це 11,2 млрд доларів США.

"Постійна залежність від російського викопного палива ставить Тайвань під загрозу підвищення вторинних тарифів США, потенційно вище нинішніх 20% острова, а також підвищує ризики безпеки постачань", — розповідають фахівці.

Імпорт російської нафти Тайванем

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до кінця червня 2025 року Тайвань імпортував 6,8 мільйона тонн російської нафти на суму 4,9 млрд доларів США, що дорівнює 20% від загального обсягу експорту Росії. Таким чином Тайвань став третім за масштабами покупцем у світі.

Нафтопереробний завод "Майляо" корпорації Formosa Petrochemical Corporation (FPCC) імпортував 96% від загального обсягу російської нафти на Тайвані та збільшив свою залежність з 9% до вторгнення до 90% у першій половині 2025 року. ЄС, США та Велика Британія імпортували нафтохімічну продукцію, виготовлену з нафти на нафтопереробному заводі "Майляо", на суму приблизно 334 млн доларів США. Ці поставки до країн, що застосовують санкції, ймовірно, містять російські молекули через значну залежність нафтопереробного заводу від нафти, що постачається з Росії.

16 вересня 2025 року Тайвань вивантажив газойль на суму 43,8 млн доларів США з танкера, що перевозив паливо з нафтопереробного заводу Vadinar, що входить до санкціонованого ЄС та санкціями ЄС. Такі покупки ризикують вторинними санкціями та послаблюють західні заходи, напружуючи зв'язки з ключовими партнерами.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну FPCC була найбільшим відомим покупцем російської нафти у світі.

88% імпорту російської нафти на Тайвань перевозилося суднами, що належать або застраховані в країнах коаліції з обмеження цін, проте ціни перевищують ліміт у 45 доларів США за барель з грудня 2023 року, що є вагомим доказом порушень політики.

Компанія "Новатек", що перебуває під санкціями США, постачала 72% імпорту російської нафти на Тайвань. Продовження закупівель може поставити під загрозу дипломатичні відносини Тайваню зі США, ЄС та іншими стратегічними союзниками, водночас наражаючи його на обмеження платежів через міжнародні санкції та потенційний енергетичний шантаж з боку Росії.

Раніше президент США Дональд Трамп вимагав від країн НАТО і Європи припинити імпорт російської нафти. Своєю чергою, голова Європейської ради Антоніу Кошта стверджував, що ЄС уже знизив рівень закупівель російських енергоресурсів на 80%. Значна частина з решти 20% припадає на Угорщину.

Угорщина і Словаччина імпортують нафту з РФ трубопроводом "Дружба". Йдеться про близько 200-250 тисяч барелів на день, а це приблизно 3% попиту Євросоюзу на цю сировину.

22 вересня у Єврокомісії повідомили, що у 19-му пакеті антиросійських санкцій, який готується, ЄС не планує зупиняти постачання нафти трубопроводом "Дружба".

23 вересня президент США під час виступу на Генасамблеї ООН вкотре розкритикував європейські країни-члени НАТО, які досі купують енергоресурси у РФ та заявив, що вони "фінансують війну проти себе самих".