Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європа остаточно відмовиться від російського викопного палива до 2027 року.

Про це вона повідомила в соцмережі Х за результатами розмови з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Ми погодилися з необхідністю швидко скоротити доходи Росії від викопного палива. Саме це й робить Європа, запроваджуючи 19-й пакет санкцій. Ми посилюємо тиск, забороняючи імпорт російського СПГ на європейські ринки та націлюючись на нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів і нафтопереробні підприємства в третіх країнах", — написала фон дер Ляєн.

Раніше Трамп вимагав від країн НАТО і Європи припинити імпорт російської нафти. Своєю чергою, голова Європейської ради Антоніу Кошта стверджував, що ЄС уже знизив рівень закупівель російських енергоресурсів на 80%. Значна частина з решти 20% припадає на Угорщину.

Угорщина і Словаччина імпортують нафту з РФ трубопроводом "Дружба". Йдеться про близько 200-250 тисяч барелів на день, а це приблизно 3% попиту Євросоюзу на цю сировину.

22 вересня у Єврокомісії повідомили, що у 19-му пакеті антиросійських санкцій, який готується, ЄС не планує зупиняти постачання нафти трубопроводом "Дружба".

23 вересня президент США під час виступу на Генасамблеї ООН вкотре розкритикував європейські країни-члени НАТО, які досі купують енергоресурси у РФ та заявив, що вони "фінансують війну проти себе самих".