Трамп назвав умови для санкцій проти Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить санкції проти Росії тоді, коли країни НАТО перестануть імпортувати нафту з РФ.

Про це Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, імпорт нафти з Росії послаблює переговорну позицію між країнами НАТО та Росією щодо припинення війни в Україні.

"Купівля російської нафти деякими країнами є шокуючою! У будь-якому разі, я готовий "розпочати" (запроваджувати санкції — ред.), коли ви будете готові. Просто скажіть коли?", — написав Дональд Трамп.

Також Дональд Трамп вимагає від країн НАТО запровадити мита на імпортні товари та сировину з Китаю у розмірі від 50% до 100%. Трамп заявляє, що це "допоможе зупинити" війну, яку розпочала Росія проти України.

"Китай має сильний контроль, і навіть владний вплив на Росію, і ці потужні мита послаблять цей контроль", — заявив Дональд Трамп.

Президент США Трамп повідомив, що відмова країн НАТО від його умов щодо припинення імпорту нафти та запровадження мит проти Китаю лише витрачатиме "час, енергію та гроші" США у намірах припинити війну, яку розпочала Росія проти України.

Нафту з Росії імпортують Словаччина та Угорщина. Країни імпортують близько 200 тисяч — 250 тисяч барелів російської нафти на день, що еквівалентно приблизно 3% попиту ЄС на нафту.

12 вересня президент США Трамп заявив, що його терпіння щодо очільника Росії Путіна "швидко спливає".

Трамп заявив, що розглядає "удар санкціями" по Росії, а саме санкції проти банків, нафти та мита проти Росії.

7 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії через війну в Україні. Зокрема на запитання журналіста, "чи готовий він покарати очільника Кремля Володимира Путіна", американський лідер відповів: "Так, я готовий".

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий до подальшого посилення тиску на Росію, щоб змусити Путіна домовлятися про мир, але очікують відповідних кроків від європейських партнерів.