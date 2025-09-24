Панама скасувала реєстрацію понад 200 танкерів "тіньового флоту" РФ — Зеленський

Панама наразі скасувала реєстрацію понад 200 танкерів, які входять до російського "тіньового флоту", зокрема тих, що вважаються небезпечними для використання.

Про це стало відомо під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Панами Хосе Раулем Муліно.

Сторони також обговорили об’єднання міжнародних зусиль для повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Зокрема, Зеленський повідомив, що Україна готує резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію дітей, і закликав Панаму підтримати її. Він також запросив країну приєднатися до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей.

"Розповів про злочини Росії проти дітей, зокрема про те, як росіяни вивозять їх із дитячих будинків на тимчасово окупованих територіях до РФ. Наголосив, що вони роблять усе, щоб стерти ідентичність юних українців та змусити забути рідну мову", — сказав глава держави.

Крім того, Зеленський повідомив, що Україна перебуває на фінальному етапі відкриття посольства у столиці Панамі та відзначив "підтримку панамського уряду в цьому процесі". Він також запросив Хосе Рауля Муліно відвідати Україну.

"Дякую Панамі за підтримку всіх проукраїнських резолюцій в ООН, наших людей і особливо дітей. Цінуємо кроки Панами, які обмежують можливості російського тіньового флоту", — сказав Зеленський.

"Тіньовий флот" Росії та міжнародні санкції

Росія створила "тіньовий флот" — мережу нафтових танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій, запроваджених через її агресію проти України. Цей флот дозволяє Кремлю продовжувати експорт нафти, зокрема до Китаю та Індії, навіть після запровадження обмежень на імпорт російської нафти до ЄС.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, "тіньовий флот" РФ налічує понад тисячу танкерів, зокрема 238 суден, які активно залучені в обхід санкцій. Ці танкери часто змінюють прапори, відключають системи відстеження та працюють без належного страхування, що ускладнює їх виявлення та ідентифікацію.

Міжнародна спільнота активно реагує на цю проблему. Євросоюз неодноразово розширював санкційні списки, додаючи до них судна, пов'язані з "тіньовим флотом". Наприклад, у 15-му пакеті санкцій ЄС додав ще кілька десятків суден, що залучені в нелегальному транспортуванні російської нафти.

Крім того, Австралія вперше запровадила санкції проти 60 суден "тіньового флоту", а Канада оголосила про санкції проти понад 200 суден, які використовуються для обходу санкцій.

Попри ці міжнародні зусилля, Росія продовжує використовувати "тіньовий флот" для забезпечення своїх економічних інтересів та фінансування військових дій.