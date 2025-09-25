Трамп вимагає у президента Туреччини припинити імпорт нафти з Росії

Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому Домі президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Під час зустрічі Трамп заявив, що Туреччина має припинити імпорт нафти з Росії.

Про це Дональд Трамп повідомив Реджепу Ердогану та журналістам у Білому Домі 25 вересня.

Під час зустрічі президент Трамп прокоментував війну Росії проти України та свою нещодавню заяву щодо того, що Україна "може відвоювати" свою територію, тимчасово окуповану Росією.

"Росії пора зупинитися. Я справді так думаю. Але я дуже розчарований Путіним. Росія витратила мільйони та мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси та життя, їхні життя. І вони практично не завоювали жодної території. Протягом останніх двох тижнів, вони майже не здобули жодної території", — сказав Дональд Трамп.

Також Дональд Трамп вважає, що президент Туреччини Реджеп Ердоган може вплинути на Росію для припинення війни, яку РФ розпочала проти України".

"Я думаю, що він міг би мати великий вплив, якби захотів. Зараз він дуже нейтральний. Йому подобається бути нейтральним. Мені теж подобається бути нейтральним. Але він така людина, що, якби він втрутився, найкраще, що він міг би зробити, це не купувати нафту і газ у Росії", — сказав Дональд Трамп.

Президент Трамп зауважив, що президент Ердоган "знає Путіна так, як я знаю Путіна".

Президент США та президент Туреччини планують обговорити постачання країні систем протиповітряної оборони Patriot та винищувачів F-35. Трамп заявив, що у разі успішної зустрічі між ним та Ердоганом, він може скасувати санкції проти Туреччини. Їх США запровадили у 2019 році через закупівлю Туреччиною російських систем ППО С-400.

У соцмережі Truth Social Трамп заявив, що Україна має реальний шанс перемогти у війні проти Росії, повернути всі свої території та навіть "піти далі".

Раніше президент США Дональд Трамп запровадив мита на індійські товари та сировину через те, що Індія імпорту нафту з Росії.

Мита Трампа для Індії

30 липня 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортні товари з Індії. Причина — Індія один із найбільших імпортерів російської нафти. 4 серпня Трамп заявив, що підвищить мита для Індії ще раз через те, що вона імпортує російську нафту.

Він зауважив, що окрім нових мит, Нью-Делі також платитиме "штраф" за економічну співпрацю з Росією. Розмір штрафу Трамп не уточнив.

Згодом Трамп прокоментував ці мита та заявив, що премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді — його "хороший друг", але Індія не веде бізнес із США так, як би хотів того Трамп.

29 липня, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що попередив китайських чиновників про те, що продовження закупівель підсанкційної російської нафти можуть призвести до запровадження тарифів через законопроєкт в Конгресі.

18 липня Євросоюз запровадив 18-й пакет санкцій проти Росії через війну, яку РФ веде проти України. До пакета потрапив нафтопереробний завод "Nayara Energy" в Індії. НПЗ "Nayara Energy" переробляє близько 400 тисяч барелів нафти на день та володіє майже 7000 торговими точками з продажу палива по всій Індії. Цим НПЗ частково володіє російська державна компанія "Роснефть".

6 серпня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового мита для Індії у розмірі 25%. Це збільшило загальне мито на індійський експорт до 50% – одне з найвищих серед усіх торговельних партнерів США. МЗС Індії назвало мита "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими". Там заявили, що впровадять "всі необхідні заходи для захисту своїх національних інтересів".

27 серпня президент США Дональд Трамп запровадив 50% мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти. Нові тарифи, найвищі в Азії, набули чинності о 00:01 у Вашингтоні 27 серпня, подвоївши чинне 25% мито на індійський експорт. Мита торкнуться понад 55% товарів, що постачаються до США — найбільшого ринку Індії — і найбільше завдадуть шкоди таким галузям промисловості як текстиль та ювелірні вироби.