19-й пакет санкцій ЄС проти РФ не вплине на постачання нафти через "Дружбу"

У Єврокомісії повідомили, що ЄС не планує зупинити постачання нафти з Росії через нафтопровід "Дружба" у 19-му пакеті санкцій проти РФ.

Про це Суспільному повідомила речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен.

"Ми зможемо надати всі деталі, коли буде досягнуто остаточної згоди. Зараз ми говоримо про пропозицію, яку ми зробили, але згідно з інформацією, яка нам доступна, ці дві компанії «Роснефть» і «Газпромнефть», не беруть істотної участі в постачанні цього трубопроводу", — повідомила речниця.

19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Зараз він перебуває на розгляді країн-членів ЄС.

Єврокомісія запропонувала санкції проти Росії у сфері енергетики, фінансів та військових технологій. Серед санкцій проти енергетичного сектору — повна заборона транзакцій для "Роснефти" та "Газпромнефти", заморожування активів інших компаній.

Угорщина й Словаччина — дві країни ЄС, які отримують російську трубопровідну нафту через нафтопровід "Дружба".