ЄС може прискорити відмову від російського палива через тиск США та нові санкції

Європейська комісія розглядає можливість пришвидшення поступової відмови від російської нафти та газу в межах 19-го пакету санкцій проти Москви. Рішення пов’язане з тиском США та координацією заходів щодо зменшення доходів Росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

За інформацією агентства, представники ЄС перебувають у Вашингтоні для обговорення координації подальших санкцій проти Росії. Хоча США та ЄС розглядають жорсткіші заходи для скорочення доходів Москви, внутрішні розбіжності та потреба у глобальній підтримці викликають питання щодо ефективності таких кроків.

Президент США Дональд Трамп закликав європейських лідерів припинити закупівлю російської нафти та запровадити тарифи до 100% проти Китаю та Індії для посилення тиску на Москву.

У своєму зверненні до Європарламенту фон дер Ляєн повідомила, що ЄС "розглядає питання прискореної відмови від російського викопного палива, тіньового флоту та третіх країн" у межах нового пакету санкцій.

Кремль заявив, що санкції не змінять курс Росії у війні проти України. Наразі ЄС заборонив імпорт морської сирої нафти та встановив обмеження цін на торгівлю російською нафтою, а також запровадив санкції проти понад 400 танкерів тіньового флоту.

ЄС веде переговори щодо повного припинення імпорту російської нафти та газу до 1 січня 2028 року, починаючи з нових закупівель та короткострокових контрактів наступного року. Санкції можуть пришвидшити ці терміни, але Угорщина та Словаччина виступають проти заходів щодо газу через ризик підвищення цін.

Аналітики ставлять під сумнів ефективність нових санкцій без залучення Китаю та Індії, пише Reuters.

"Ми давно дотримуємося думки, що західні держави повинні залучити Китай та Індію до своїх санкцій, щоб вони були справді ефективними", – каже аналітик ICIS Аджай Пармар.

Угорщина та Словаччина імпортують близько 200 000-250 000 барелів російської нафти на день, що еквівалентно приблизно 3% попиту ЄС на нафту.

Закупівлі російського газу ЄС залишаються набагато більшими. Очікується, що Європа закупить близько 13% свого газу в Росії цього року, порівняно з приблизно 45% до вторгнення Росії в Україну у 2022 році, свідчать дані ЄС.