В Україну з російської окупації повернули 16 молодих українців

В Україну з тимчасово окупованої Росією території вдалося повернути 16 молодих людей.

Про це у Telegram 30 вересня повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак та розповів кілька їхніх історій.

Він зауважив, що всі вони пережили тиск, приниження та примус, наголосивши, що жодна дитина чи підліток не повинні стикатися з цим.

"Одна дівчина відкрито говорила українською мовою в школі й за це стала мішенню окупантів: на неї написали донос, публічно принижували в пропагандистських каналах і змушували відвідувати ФСБ, де вимагали відмовитися від власної позиції", — каже посадовець.

Іншу дівчину, за словами глави ОПУ, силою втягнули у "військово-патріотичний гурток", де вона мусила збирати й розбирати зброю, брати участь у так званих "розмовах про важливе" та демонструвати лояльність російським військовим.

"Ще одна дівчина після початку повномасштабного вторгнення втратила можливість навчатися за українськими програмами: її коледж захопили, змусили оформити російські паспорти й вчитися за пропагандою Кремля", — додає Єрмак.

Посадовець зазначив, що сьогодні всі 16 молодих українців у безпеці, отримують психологічну підтримку, відновлюють документи та крок за кроком повертають собі право на майбутнє в Україні.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисячі дітей, вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

23 вересня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що до України вдалось повернути 1625 українських дітей.