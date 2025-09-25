До України повернули 17 дітей з ТОТ

До України повернули 17 дітей з тимчасово окупованих територій. Серед них — брат та сестра, які вижили після обстрілу касетними боєприпасами.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За словами Андрія Єрмака, серед дітей, який повернули до України, є 17-річний хлопець, якого викрали та допитували російські військові, погрожуючи зброєю.

16-річній дівчині росіяни погрожували відібрати у матері за відмову від російських документів і навчання за російською програмою.

15-річний хлопець та 13-річна дівчина — брат та сестра, які вижили після обстрілу — отримували погрози через небажання вчитись у російській школі. Росіяни вимагали від них та їхніх батьків покинути тимчасово окуповані території України.

"Сьогодні всі діти вже у безпеці: вони отримують психологічну підтримку й можуть розпочати нове життя у вільній Україні", — повідомив Андрій Єрмак.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисячі дітей, вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

23 вересня 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що до України вдалось повернути 1625 українських дітей.

Україна запускає "механізм відстежування" для збору всіх даних про викрадених Росією українських дітей. Зеленський наголосив, що РФ приховує правду, тому ця робота є "ключовою": йдеться про фінансування, пошук і верифікацію інформації, а також зусилля, спрямовані на притягнення винних до відповідальності, сказав президент.