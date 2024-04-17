Донорство крові: як підготуватися, які є протипоказання та міфи про процедуру

Після російського удару по Чернігову 17 квітня, де є загиблі та травмовані, нагальну потребу в донорській крові закрили за півтори години. Однак обстріл знову актуалізував важливість бути донором крові. Усунення міфів про донорство та правильна підготовка до нього допомагають центрам крові працювати прогнозовано. Адже, крім поранень через обстріли, лишаються інші потреби в плазмі крові та її компонентах: онкозахворювання, планові операції, переливання породіллям тощо. Суспільне разом з платформою "Бережи себе" розповідає, як правильно донатити кров.

Хто може стати донором крові

В Україні здати кров можуть здорові люди віком від 18 років і вагою від 50 кг (в окремих клініках, наприклад, у Львівському обласному центрі служби крові, приймають від 55-60 кг).

Є перелік тимчасових та абсолютних протипоказань до донорства. Тимчасово не можна здавати кров людям, які перенесли інфекційні захворювання (ГРВІ, коронавірус, бруцельоз, туберкульоз, малярію, специфічні лихоманки тощо), вагітним (обмеження 6 місяців після пологів або переривання вагітності), та тим, хто зробив щеплення живою вакциною (4 тижні).

Абсолютні протипоказання — це, зокрема, серцево-судинні захворювання, рак, гепатити B і С, ВІЛ, лікування інсуліном, перенесена ампутація чи трансплантація органу.

Як підготуватися до донації

Окремого меню чи дієти спеціально для донорів крові немає. Проте є певні настанови за групами продуктів і загальні рекомендації. Потрібно виспатися в день здачі крові, підтримувати водний баланс та з’їсти вранці сніданок, насичений вуглеводами та залізовмісними продуктами. Це дасть змогу підтримати сталий рівень глюкози в крові під час процедури.

Перед забором крові утримайтеся від:

куріння — за 2 години;

алкоголю — за 1-2 доби;

ліків — 72 годин;

енергетичних напоїв — 48 годин;

копченої, гострої, пряної та смаженої їжі, снеків, соусів, буряку, ковбас — 48 годин;

якщо каву п’єте регулярно, можна вживати й у день донації, але краще утриматись, щоб звужування судин не утруднювало забір крові.

Поради після забору крові

Щоб швидко відновитись, варто робити таке:

не навантажуйте себе фізичними вправами 12 годин після донації;

кілька годин після не вживайте каву, енергетичні напої, міцний чай;

перші дві доби пийте багато рідини;

вживайте залізовмісні продукти, щоб посилити відтворення запасів феритину, гемоглобіну та еритроцитів;

не вживайте разом із залізовмісною їжею каву, чай, молоко, кефір, трав’яні напої — це погіршує всмоктування заліза в кишківнику;

якщо курите, утримайтесь принаймні 2 години після донації.

Міфи про донорство крові

Може здаватися, що здати кров — боляче, важко, для цього потрібні надвимоги та складна підготовка, що будуть негативні наслідки для здоров’я. Медична платформа "Бережи себе" разом з громадською організацією "Агенти крові" розвінчали низку міфів про донацію крові.