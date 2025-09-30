Нетаньягу прокоментував зустріч із Трампом і мирний план США щодо Гази

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав “історичним” свій візит до Вашингтона, під час якого президент США Дональд Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази. За словами Нетаньягу, якщо ХАМАС відмовиться, США нададуть Ізраїлю всю підтримку.

Про це Нетаньягу повідомив за підсумками зустрічі з Трампом, передає кореспондентка Суспільного.

"Це історичний візит. Замість того, щоб ХАМАС ізолював нас, ми все перевернули і ізолювали ХАМАС”, — заявив ізраїльський прем’єр.

За словами Нетаньягу, тепер увесь світ, включно з арабським світом та мусульманським світом, тисне на ХАМАС, щоб він прийняв умови, які висунули Ізраїль разом із президентом Трампом: звільнити всіх заручників — і живих, і мертвих. А тим часом ЦАХАЛ, за його словами, залишається на більшій частині Сектору Гази.

“Хто б повірив у таке? Вони постійно повторюють: “Ви повинні прийняти умови ХАМАСу. Усіх їх забрати. ЦАХАЛ має вийти, і тоді ХАМАС зможе відновитися й навіть реабілітувати Сектор”. Але в жодному разі. Цього не буде. Навпаки. І президент Трамп додав, що якщо ХАМАС відмовиться, він надасть Ізраїлю всю підтримку. Завершити військову операцію для ліквідації ХАМАСу. Тому, я думаю, з усіх боків це був відмінний візит", — сказав Нетаньягу.

На запитання, чи погодився він на Палестинську державу, Нетаньягу відповів, що "абсолютно ні”.

“Угода цього теж не містить, але одне ми сказали чітко — ми рішуче виступаємо проти Палестинської держави. Президент Трамп також висловився, що він це розуміє. Він також сказав в ООН, що це було би величезною винагородою тероризму та загрозою для держави Ізраїль. І, звісно ж, ми цього не приймемо", — заявив Нетаньягу.

Напередодні президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

Повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

Після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

У Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);

За умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

Якщо ХАМАС відмовиться підтримати пропозицію президента США Трампа, то військова операція Ізраїлю триватиме у Секторі Гази.

Що відомо про визнання Палестини

Президент Франції Емманюель Макрон на сесії Генеральної асамблеї ООН 22 вересня заявив, що Франція визнає Палестину. До того прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу засудив рішення Парижа визнати Палестинську державу. Держсекретар США Марко Рубіо також висловився проти визнання Палестини.

21 вересня Велика Британія, Канада, Австралія та Португалія офіційно визнали державу Палестина. Три країни наголосили, що угруповання ХАМАС не має бути причетним до формування уряду Палестини та створення двох держав — Ізраїля та Палестини — це "шлях до тривалого миру для ізраїльського та палестинського народів".

Ізраїль пригрозив "знищити палестинську терористичну владу" після того, як Велика Британія, Австралія та Канада визнали державу Палестина 21 вересня.

Що нині відбувається у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. У першому етапі йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників. 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про новий наступ у палестинському анклаві, щоб ліквідувати ХАМАС та звільнити заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди щодо припинення вогню на 60 днів.

8 серпня військово-політично кабінет Ізраїлю ухвалив план взяття під контроль міста Газа. Це відбулось через кілька годин після того, як ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу заявив про намір Ізраїлю встановити військовий контроль над усім анклавом.

10 серпня Ізраїль розпочав наступальну операцію у Секторі Гази задля контролю над містом Газа. Спочатку уряд Ізраїлю та армія Ізраїлю повідомляли, що не збираються "окуповувати" Газу, а контроль необхідний для звільнення заручників після подій 7 жовтня 2023 року. Станом на 5 вересня Ізраїль заявляє, що контролює 40% міста Газа.

Палестинці покидають Газу через атаки Ізраїлю. Армія Ізраїлю заявляє, що понад 250 тисяч людей залишили місто. Сектор Гази розміщений на вузькій ділянці на східному узбережжі Левантійського моря. З півдня Сектор має кордон з Єгиптом, зі сходу та півночі — оточений Ізраїлем.

20 серпня ізраїльські військові розпочали другу фазу наземної операції під назвою "Колісниці Гідеона" у місті Газа та вже контролювала його околиці.

15 вересня ізраїльські військові розпочали наземне вторгнення в Газу. У місто ввійшли танки.

Палестина — частково визнана держава на Близькому Сході. Проголошення держави Палестина відбулось у 1988 році. Уряд країни не контролює повністю території, на які претендує, серед них Сектор Гази. Значна частина території Західного берега річки Йордан контролюється ізраїльською армією, а Східний Єрусалим Ізраїль вважає своєю територією.