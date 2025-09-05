Ізраїль заявив про контроль над 40% міста Газа. Планують розширити операцію

Ізраїль захопив близько 40% міста Газа, продовжуючи масштабну операцію проти ХАМАС. Попри накази покинути район, тисячі палестинців залишаються у місті.

Про це заявив речник ізраїльських військових, бригадний генерал Еффі Дефрін, якого цитує Reuters.

За його словами, райони Зейтун і Шейх Радван перебувають під контролем ізраїльських сил.

"Ми продовжуємо завдавати шкоди інфраструктурі ХАМАС. Операція розширюватиметься та посилюватиметься найближчими днями", – зазначив Дефрін.

Він додав, що місія триватиме, доки не повернуть усіх ізраїльських заручників та не припиниться правління ХАМАСу. Дефрін підтвердив, що начальник штабу армії Еяль Замір повідомив уряду про необхідність плану дій, інакше доведеться запровадити військове правління в Газі.

Ізраїль розпочав наступ у місті 10 серпня, назвавши його "планом перемоги" над бойовиками ХАМАС. Кампанія викликала міжнародну критику через гуманітарну кризу та повідомлення про напруженість між військовими та політичними лідерами Ізраїлю щодо стратегії наступу.

Що нині відбувається у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, яку він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода передбачає три послідовні етапи. У першому етапі йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників. 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про новий наступ у палестинському анклаві, щоб ліквідувати ХАМАС та звільнити заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди про припинення вогню на 60 днів.

8 серпня військово-політично кабінет Ізраїлю ухвалив план взяття під контроль міста Газа. Це відбулось через кілька годин після того, як ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу заявив про намір Ізраїлю встановити військовий контроль над усім анклавом.

20 серпня ізраїльські військові розпочали другу фазу наземної операції під назвою "Колісниці Гідеона" у місті Газа та вже контролювали його околиці. Бойові дії тривають.