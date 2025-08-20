Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала другу фазу наземної операції під назвою "Колісниці Гідеона" в місті Газа та наразі контролює його околиці.

Про це під час брифінгу заявив речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін.

"Ми розпочали попередні дії, і вже зараз війська ЦАХАЛу контролюють околиці міста Газа", — сказав Дефрін.

За його словами, до операції залучено 99-ту та 162-гу дивізії ЦАХАЛу, які працюють на околицях міста Газа, зокрема в районі Аль-Зейтун та Джабалія. Очікується, що найближчим часом до них приєднаються додаткові підрозділи.

Дефрін зазначив, що ЦАХАЛ посилює гуманітарну підтримку на півдні Сектору Гази, а також продовжує надавати місцевому населенню необхідну допомогу та сприяє евакуації цивільних із зон активних бойових дій.

Крім того, речник повідомив, що Міністерство оборони Ізраїлю планує призвати на службу ще близько 60 тисяч резервістів, повістки планують розіслати до початку вересня.

"Додатково ми також поширимо ще 20 000 наказів на військовослужбовців резерву, які вже діють у батальйонах", — сказав речник Армії оборони Ізраїлю.

Що передувало

8 серпня військово-політично кабінет Ізраїлю ухвалив план взяття під контроль міста Газа. Це відбулось через кілька годин після того, як ізраїльський прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив про намір Ізраїлю встановити військовий контроль над усім анклавом.

Велика Британія розкритикувала рішення Ізраїля щодо взяття під контроль Гази. Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що ці дії не призведуть до припинення конфлікту, а лише "продовжать кровопролиття".

2 серпня палестинське бойове угруповання ХАМАС заявило, що відмовляється скласти зброю без створення незалежної палестинської держави зі столицею в Єрусалимі.

Що нині відбувається у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. У першому етапі йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників. 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про новий наступ у палестинському анклаві, щоб ліквідувати ХАМАС та звільнити заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди щодо припинення вогню на 60 днів. Нині тривають перемовини щодо припинення вогню та узгодження тексту мирної угоди.