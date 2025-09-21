Ізраїль погрожує "знищити палестинську терористичну владу" після того, як Велика Британія, Австралія та Канада визнали державу Палестина 21 вересня.

Про це повідомляють міністерство закордонних справ Ізраїлю та міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Ґвір у соцмережі X.

Ітамар Бен-Ґвір назвав визнання держави Палестина "винагородою для вбивць".

"Визнання Великою Британією, Канадою та Австралією "палестинської" держави як винагорода для вбивць. Нуха вимагає негайних контрзаходів: негайного встановлення суверенітету в Юдеї та Самарії та повного знищення "палестинської" терористичної влади. Я маю намір подати пропозицію щодо застосування суверенітету на наступне засідання уряду", — написав міністр нацбезпеки Ізраїлю.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що визнання держави Палестина у Великій Британії — це підбурювання уряду країни організацією "Брати-мусульмани".

"Визнання — це не що інше, як нагорода для джихадистського ХАМАСу, підбадьореного його пов'язаним з ним "Братами-мусульманами" у Великій Британії. Самі лідери ХАМАС відкрито визнають: це визнання є прямим наслідком, "плодом" різанини 7 жовтня. Не дозволяйте джихадистській ідеології диктувати вашу політику", — заявляє міністерство закордонних справ Ізраїлю.

Велика Британія визнає угруповання ХАМАС терористичною організацією. Організація "Брати-мусульмани" була сформована у Єгипті на початку XX століття як соціальний рух для мусульман у країні. Пізніше учасники руху боролись з колонізаційною політикою Великої Британії. "Брати-мусульмани" поширювали свій вплив та створювали свої осередки в інших мусульманських країнах в Африці та на Близькому Сході, в тому числі у Палестині. Частина учасників "Братів-мусульман" дійсно брала участь у формуванні "ХАМАС" у частково визнаній Палестині.

У Великій Британії рух підтримував звʼязки з Мусульманською асоціацією Британії, заснованою у 1997 році. Асоціація підтвердила, що мала такі звʼязки, але заперечувала вплив "Братів-мусульман" на роботу асоціації у Британії.

Раніше стало відомо, що Велика Британія, Канада та Австралія визнали державу Палестина. Усі три країни наголосили, що ХАМАС не має бути допущеним формування уряду Палестини та залишиться визнаним терористичною організацією.

Що відомо про визнання Палестини

24 липня Макрон заявив, що Франція визнає Палестину і він має намір оголосити про це на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

25 липня прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу засудив рішення Макрона визнати Палестинську державу. Держсекретар США Марко Рубіо також висловився проти визнання Палестини.

29 липня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Сполучене Королівство визнає державу Палестина під час Генеральної асамблеї ООН у вересні 2025 року, якщо Ізраїль продовжуватиме свою військову операцію у Секторі Гази.

30 липня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що 14 інших держав закликали країни світу визнати палестинську державу.

Заяву підписали міністри закордонних справ Андорри, Австралії, Канади, Фінляндії, Франції, Ісландії, Ірландії, Люксембургу, Мальти, Нової Зеландії, Норвегії, Португалії, Сан-Марино, Словенії та Іспанії.

31 липня прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна планує визнати державу Палестина на засіданні ООН у вересні 2025 року, оскільки в Газі поширюється голод.

18 вересня з медіа стало відомо, що Британія планує визнати Палестину.

Палестина — частково визнана держава на Близькому Сході. Проголошення держави Палестина відбулось у 1988 році. Уряд країни не контролює повністю території, на які претендує, серед них Сектор Гази. Значна частина території Західного берега річки Йордан контролюється ізраїльською армією, а Східний Єрусалим Ізраїль вважає своєю територією.