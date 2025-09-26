В останні кілька днів біля територіальних вод Данії дрейфував російський військовий корабель "Олександр Шабалін" із вимкненим сигналом автоматичної ідентифікаційної системи.

Про це повідомляє данське видання Ekstra Bladet.

Корабель виявили журналісти видання з вертольота. Видання припустило, що судно було базою вильоту для дронів, виявлених над кількома аеропортами Данії останніми днями.

Корабель "Олександр Шабалін" належить до російського Балтійського флоту, що базується в Калінінграді.

"За інформацією Ekstra Bladet, десантний корабель, розрахований на 340 солдатів та десять танків, вже кілька днів дрейфує біля берегів Данії з вимкненим сигналом AIS, тому його неможливо відстежити або знайти в базах даних суден. Ekstra Bladet орендувала гелікоптер і знайшла таємничий військовий корабель між південним краєм Лангелана та Лолландом", — йдеться у матеріалі Ekstra Bladet.

Зазначається, що таємно росіяни тримали військовий корабель "на задньому дворі" Данії під час усіх сеансів безпілотників – лише за 12 кілометрів від узбережжя Лангелана.

Розташування судна було приблизно за 70-270 кілометрів від усіх уражених аеропортів та військових об'єктів, і він дрейфував просто на кордоні між міжнародними та данськими водами.

Військовий корабель був побудований у 1985 році та з того часу входить до складу Балтійського флоту Росії. Він використовувався Росією, зокрема, під час громадянської війни в Сирії, перевозячи особовий склад та обладнання між РФ та її військовим портом у Тартусі, Сирія.

"Олександр Шабалін" оснащений ракетними установками, зенітними гарматами та автоматичними гарматами, а також може перевозити на борту до десяти танків і 340 солдатів.

Невідомі дрони над Францією та літаки РФ — над Балтикою

Два угорські винищувачі Gripen перехопили п'ять російських літаків над Балтійським морем, про що повідомило Повітряне командування НАТО у соцмережі Х увечері 25 вересня. Угорські літаки злетіли з литовського Шяуляю у відповідь на російські Су-30, Су-35 і трьох Міг-31, що пролітали поблизу повітряного простору Латвії.

А у Франції військова делегація департаменту (DMD) підтвердила журналістам, що минулими вихідними над військовою базою "Мурмелон-ле-Гран" у департаменті Марна пролетіли невідомі дрони. Рік тому на цій базі тренувалися українські військові. Наразі немає жодних підстав вважати, що це могло бути якесь іноземне втручання, кажуть у Франції.

Порушення повітряного простору Данії

Аеропорт "Ольборг" на півночі Данії в ніч з 24 на 25 вересня був закритий через дрони в його повітряному просторі.

Як заявив міністр оборони Данії, у середу ввечері та всю ніч дрони літали навколо низки данських аеропортів та військових об'єктів. За його словами, "це точно не схоже на збіг обставин".

Крім того, близько до опівночі четверга, 25 вересня, аеропорт Ольборг" в Данії ненадовго закрили через імовірну загрозу БпЛА.

Що відомо про попередні порушення дронами повітряного простору Данії та Норвегії

22 вересня увечері поліція Данії та Норвегії повідомила про інциденти з дронами в Копенгагені та Осло. У Копенгагені рух у найбільшому аеропорту "Каструп" повністю зупинили через 2-3 великі дрони. Щонайменше 35 рейсів перенаправили до інших летовищ. Пасажирські літаки кружляли в повітрі, а один здійснив екстрену посадку через брак пального. Аеропорт відновив роботу близько 01:00 після чотиригодинного закриття.

У Норвегії над військовим об’єктом фортеці Акерсгус в Осло зафіксували дрони, після чого поліція затримала двох громадян Сінгапуру. Аеропорт Осло "Ґардермуен" також повністю закрили після кількох спроб контролю руху, оскільки дрони повторно з’являлися в повітрі.

У Мальме, Швеція, теж помічали безпілотники у повітряному просторі 22 вересня, в той час, коли Данія закривала свій повітряний простір через проліт дронів.

Що відомо про порушення повітряного простору Естонії

19 вересня три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії на 12 хвилин. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного РФ в Естонії, щоб висловити йому протест і передати ноту. Глава естонського МЗС Маргус Цахкна зазначив, що це вже четверте порушення повітряного простору над країною з боку РФ. Уряд Естонії вирішив ініціювати консультації із союзниками відповідно до статті 4 Північноатлантичної угоди.

Міністерство оборони Росії згодом заявило, що його літаки здійснювали плановий переліт із Карелії на аеродром у Калінінградську область і не порушували повітряного простору країни Балтії.

Естонія заявила про скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН — вперше за 34 роки членства країни в організації.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їхньої нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

Росія порушила повітряний простір Румунії

13 вересня у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. О 18:12 у небо підняли два винищувачі F-16, які близько 19:00 перехопили російський безпілотник Shahed над Дунаєм.

У Міністерстві оборони Румунії уточнили, що дрон не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози для цивільного населення. На інцидент відреагував президент України Зеленський, заявивши, що російський дрон перебував над Румунією 50 хвилин.