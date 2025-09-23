Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив, що угруповання ХАМАС не гратиме жодної ролі в майбутньому управлінні Палестиною.

Про це він сказав у своєму відеозверненні на Генеральній асамблеї ООН 22 вересня у Нью-Йорку, оскільки американська влада не надала йому візи для особистої присутності у штаб-квартирі організації.

У своїй промові Аббас чітко окреслив плани щодо майбутнього післявоєнного устрою Гази. Ключовою тезою його виступу стала вимога повної демілітаризації та усунення ХАМАСу від влади.

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас на екранах під час дистанційного виступу на Генасамблеї ООН у штаб-квартирі організації у Нью-Йорку, США, 22 вересня 2025 року. Getty Images/LUDOVIC MARIN/AFP

"ХАМАС не матиме жодної ролі в управлінні. ХАМАС та інші угруповання мають здати зброю Палестинської автономії... Ми хочемо єдиної об'єднаної держави без зброї, держави з єдиним законом та єдиними легітимними силами безпеки. Ми підкреслюємо наше засудження злочинів окупації. Ми також засуджуємо вбивства та затримання мирних жителів, включаючи дії ХАМАСу 7 жовтня 2023 року", — наголосив він.

Крім того, Аббас пообіцяв реформи та демократичні вибори протягом року після припинення вогню у Секторі Гази. За його словами, голосування відбудеться під міжнародним наглядом.

Що відомо про визнання Палестини

22 вересня 2025 року світові лідери зібралися на засіданні Генеральної асамблеї ООН, щоб підтримати створення Палестинської держави. Це відбулося майже через два роки після початку війни в Газі. Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що Париж визнає Палестину, і закликав "зберегти можливість рішення про дві держави".

До Франції долучилися Люксембург, Мальта, Монако та Бельгія. Раніше визнання палестинської державності оголосили Канада, Велика Британія, Португалія та Австралія.

Водночас Ізраїль і США виступили проти такого кроку. Вашингтон застеріг, що визнання Палестини лише ускладнить ситуацію. В Ізраїлі заявили, що це підірве перспективи миру, і попередили про можливу анексію частини Західного берега та санкції проти Парижа.

За даними палестинських органів охорони здоров’я, за два роки війни в Газі загинули понад 65 тисяч людей. Попри заклики міжнародної спільноти, уряд Ізраїлю відкидає будь-які плани створення Палестинської держави та продовжує військову кампанію проти ХАМАСу.

Україна визнає Палестинську державу ще з кінця 1980-х років, коли її визнала УРСР. В Києві діє посольство цієї держави, Україна має представництво в Рамаллі на Західному березі. Україна не підтримує відносини із Сектором Гази, відколи там у 2005 році прийшов до влади ХАМАС.

Чому саме зараз низка країн визнає Палестину і на що це вплине — читайте у матеріалі Суспільного.

Що нині відбувається у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. У першому етапі йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників. 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про новий наступ у палестинському анклаві, щоб ліквідувати ХАМАС та звільнити заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди щодо припинення вогню на 60 днів.

8 серпня військово-політично кабінет Ізраїлю ухвалив план взяття під контроль міста Газа. Це відбулось через кілька годин після того, як ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу заявив про намір Ізраїлю встановити військовий контроль над усім анклавом.

10 серпня Ізраїль розпочав наступальну операцію у Секторі Гази задля контролю над містом Газа. Спочатку уряд Ізраїлю та армія Ізраїлю повідомляли, що не збираються "окуповувати" Газу, а контроль необхідний для звільнення заручників після подій 7 жовтня 2023 року. Станом на 5 вересня Ізраїль заявляє, що контролює 40% міста Газа.

Палестинці покидають Газу через атаки Ізраїлю. Армія Ізраїлю заявляє, що понад 250 тисяч людей залишили місто. Сектор Гази розміщений на вузькій ділянці на східному узбережжі Левантійського моря. З півдня Сектор має кордон з Єгиптом, зі сходу та півночі — оточений Ізраїлем.

20 серпня ізраїльські військові розпочали другу фазу наземної операції під назвою "Колісниці Гідеона" у місті Газа та вже контролювала його околиці.

15 вересня ізраїльські військові розпочали наземне вторгнення в Газу. У місто ввійшли танки.