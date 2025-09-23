ЄС створить групу донорів для відновлення Сектору Гази — фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала створення спеціальної групи донорів для координації та фінансування масштабного відновлення Сектору Гази.

Про це вона заявила під час виступу на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку 22 вересня.

Вона наголосила, що міжнародна спільнота має активізувати зусилля, адже на кону стоїть виживання палестинської адміністрації.

"Саме тому ми створимо групу донорів для Палестини. Будь-яка майбутня палестинська держава має бути життєздатною, зокрема з економічного погляду, і цього можна досягти також за підтримки її сусідів. Ми, європейці, створимо спеціальний інструмент для відновлення Гази у координації з іншими донорами", — сказала вона.

Як пише Reuters, за даними ООН і Світового банку, станом на кінець січня 2024 року інфраструктурні збитки у Газі оцінювалися у 18,5 мільярда доларів. Руйнування торкнулися житлових будинків, промислових та комерційних об’єктів, а також критично важливих сфер — освіти, медицини та енергетики.

Оновлені дані Управління ООН з координації гуманітарних справ свідчать, що нині доступними залишаються менше ніж чверть довоєнних запасів води, а щонайменше 68% дорожньої мережі зруйновано або пошкоджено.

Що відомо про визнання Палестини

22 вересня 2025 року світові лідери зібралися на засіданні ООН, щоб підтримати створення палестинської держави. Це відбулося майже через два роки після початку війни в Газі. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Париж визнає Палестину, і закликав "зберегти можливість рішення про дві держави".

До Франції приєдналися Люксембург, Мальта, Монако та Бельгія. Раніше визнання палестинської державності оголосили Канада, Велика Британія, Португалія та Австралія. Президент Палестини Махмуд Аббас виступив із відеозверненням, пообіцявши реформи й вибори після припинення вогню.

Водночас Ізраїль і США виступили проти такого кроку. Вашингтон застеріг, що визнання Палестини лише ускладнить ситуацію. В Ізраїлі заявили, що це підірве перспективи миру, і попередили про можливу анексію частини Західного берега та санкції проти Парижа.

За даними палестинських органів охорони здоров’я, за два роки війни в Газі загинули понад 65 тисяч людей. Попри заклики міжнародної спільноти, уряд Ізраїлю відкидає будь-які плани створення палестинської держави та продовжує військову кампанію проти ХАМАС.

Україна визнає Палестинську державу ще з кінця 1980-х років, коли її визнала УРСР. В Києві діє посольство цієї держави, Україна має представництво в Раммалі на Західному березі. Україна не підтримує відносини з Сектором Гази, відколи там у 2005 році прийшов до влади ХАМАС.