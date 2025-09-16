Президент України Володимир Зеленський заявив, що участь України у тристоронніх переговорах із Росією на Алясці могла б принести конкретні результати.

Про це повідомив президент України в інтерв’ю Sky News.

Зеленський вважає, що тристороння зустріч за участю України могла б дати певний результат у переговорах. Він також зазначив, що Дональд Трамп "багато дав Путіну" і "мав би за це заплатити більше".

"Я вважаю, що якби це була тристороння зустріч [за участю України], ми б мали певний результат", – сказав він.

Коментуючи повідомлення про польські місії протиповітряної оборони після того, як російські безпілотники порушили повітряний простір країни, президент зазначив, що Росія випробовує НАТО, перевіряє дипломатичну та політичну готовність Альянсу, а також реакцію місцевого населення.

"Також, на мою думку, вони надсилають ще один меседж: «Не смійте давати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, бо вони можуть знадобитися вам самим»", — додав Зеленський.

Новина доповнюється…