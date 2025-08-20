Віткофф: "Майже одразу на першій зустрічі на Алясці росіяни пішли на поступки"

Спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що “майже одразу на першій зустрічі на Алясці росіяни пішли на поступки”. Віткофф також заявив, що угоду про припинення вогню "дуже легко зірвати", а "мирна угода набагато міцніша".

Про це Віткофф сказав в ефірі Fox News.

“Я не хочу заглиблюватися в подробиці обговорення, бо ми ведемо переговори, і я думаю, що завдяки лідерству президента Трампа ми досягнемо великого успіху. Але майже одразу на першій зустрічі на Алясці росіяни пішли на поступки. Частиною отримання цих поступок було з'ясування того, чи зможемо ми побачити, що росіяни готові бути більш поступливими”, — сказав Віткофф.

Він заявив, що на Алясці “фактично досягли прогресу в тому, як ми можемо дійти до мирної угоди”.

Він додав, що угоду про припинення вогню, за його словами, “дуже і дуже легко зірвати, бо вона не має всіх складових”.

“Мирна угода відрізняється. Вона набагато міцніша. І президент почав відчувати на цій зустрічі на Алясці, що у нас було узгоджено багато передумов для мирної угоди, то чому б не домагатися повноцінної мирної угоди? І, звісно, у цьому божевільному світі його критикували за це. Я сидів, дивився на це і, чесно кажучи, дивувався”, — заявив Віткофф.

Що відомо про зустріч Трампа й Путіна на Алясці

15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі (штат Аляска, США) зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

Зустріч пройшла без участі Володимира Зеленського та європейських лідерів. Український президент вже назвав її "особистою перемогою Путіна", заявивши, що той не налаштований на мир, а хоче лише вийти з міжнародної ізоляції та відтермінувати санкції.

Лідери зустрілися у форматі "три на три". До Трампа долучилися держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник США Стів Віткофф. З російської сторони — Путін, його помічник Юрій Ушаков та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Згодом лідери виступили із заявами. Трамп заявив, що "угоди немає, але досягнуто значного прогресу", та висловив бажання мати відносини з РФ після завершення війни. Путін повідомив, що Трамп намагається допомогти врегулювати українське питання, і висловив сподівання, що досягнута домовленість сприятиме миру.

Окрім того, були заплановані перемовини в розширеному складі делегацій США та РФ, проте їх скасували, пише Wall Street Journal. Лідери після зустрічі відразу покинули базу.

Після зустрічі з Путіним, Трамп провів телефонну розмову з Зеленським та лідерами ЄС і НАТО. Трамп також заговорив про укладання мирної угоди між Україною та РФ, а не про припинення вогню.