Зеленський прокоментував пропозицію Путіна приїхати в Москву

Президент України Володимир Зеленський відреагував на запрошення від російського лідера Володимира Путіна приїхати в Москву.

Про це він сказав під час пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном за підсумками засідання Коаліції охочих.

"Зустріч потрібна, це не про бажання, а це потрібно. Ми підтримували в будь-якому форматі: і тристоронню зустріч, і двосторонню. Я вважаю, що Росія робить усе, щоб відтермінувати її. Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву", — сказав Зеленський.

За словами президента, те що Росія почала говорити про зустріч, це вже непогано, але "поки що ми не бачимо їхнього бажання закінчення війни".

"А зустріч, я вважаю, — дорослі лідери із зустрічей такого рівня повинні виходити з якимось результатом, бажано — закінченням війни", — сказав він.

