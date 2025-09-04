Перейти до основного змісту
Зеленський прокоментував пропозицію Путіна приїхати в Москву
Зеленський прокоментував пропозицію Путіна приїхати в Москву

Надія Собенко
Ольга Ковальчук
Зеленський
Президент України Володимир Зеленський на пресконференції разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, за підсумками перемовин із президентом США Дональдом Трампом за участі лідерів Європи, Париж, Франція, 4 вересня 2025 року. Скрін з відео Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на запрошення від російського лідера Володимира Путіна приїхати в Москву.

Про це він сказав під час пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном за підсумками засідання Коаліції охочих.

"Зустріч потрібна, це не про бажання, а це потрібно. Ми підтримували в будь-якому форматі: і тристоронню зустріч, і двосторонню. Я вважаю, що Росія робить усе, щоб відтермінувати її. Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву", — сказав Зеленський.

За словами президента, те що Росія почала говорити про зустріч, це вже непогано, але "поки що ми не бачимо їхнього бажання закінчення війни".

"А зустріч, я вважаю, — дорослі лідери із зустрічей такого рівня повинні виходити з якимось результатом, бажано — закінченням війни", — сказав він.

Новина доповнюється…

