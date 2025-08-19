Зеленський готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з очільником Кремля Путіним без будь-яких умов. На його думку, якщо Україна зараз наполягатиме на припиненні вогню, РФ почне висувати низку інших умов.

Про це він повідомив під час брифінгу біля Білого Дому.

"Питання територій — це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним", — додав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що саме російська сторона запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна-Росія, а потім — тристоронню за участі США. За його словами, Україна готова до цього.

“Ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання. Принаймні для нас вони важливі й болючі. Тому я підтвердив – і мене підтримали всі європейські лідери, – що ми готові до двосторонньої зустрічі з Володимиром Путіним і після цього розраховуємо на тристоронню зустріч”, — сказав Зеленський.

Він додав, що обговорив із президентом США Дональдом Трампом те, що всі сторони повинні продемонструвати бажання закінчити війну. Зокрема, таким кроком є дипломатична зустріч на рівні лідерів. Якщо російська сторона цього не зробить, Україна проситиме США діяти відповідно.

Після спільної багатосторонньої зустрічі у Білому домі з президентом Зеленським та європейськими лідерами президент США Трамп зателефонував очільнику Кремля Путіну. Після цього Трамп заявив, що він розпочав підготовку двосторонньої зустрічі Зеленського та Путіна.

Водночас у Росії не підтверджують, що Путін готовий до зустрічі з Зеленським. Помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на перемовинах".

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч успішною. За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також підкреслив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Зеленський та Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

