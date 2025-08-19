Трамп оголосив початок підготовки зустрічі між Путіним та Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що після дзвінка до російського очільника він почав організацію зустрічі між правителем Кремля Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

"На завершення зустрічей я зателефонував президенту Путіну та почав готуватися до зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським у місці, яке буде визначено пізніше. Після цієї зустрічі у нас буде тристороння зустріч між двома президентами, а також мною", — написав він.

За його словами, під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами було обговорено гарантії безпеки для України, будуть надані парнерами у координації зі США.

Водночас у Росії не підтверджують, що Путін готовий до зустрічі з Зеленським. Помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на перемовинах".

Після саміту Трампа керівником РФ Володимиром Путіним на Алясці Зеленський 18 серпня прилетів до Вашингтона. Разом із ним туди прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте.

Президент Володимир Зеленський назвав відкриту двосторонню зустріч із лідером США Дональдом Трампом успішною. За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також підкреслив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.