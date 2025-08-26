Трамп заявив, що обговорив з Путіним питання ядерного роззброєння

Президент США Дональд Трамп заявив, що він обговорив із керівником РФ Володимиром Путіним питання ядерного роззброєння. Трамп повідомив журналістам, що Путін “готовий це зробити” і що, на його думку, Китай піде за його прикладом.

Про це пише CNN.

“Одне з питань, яке ми намагаємося вирішити з Росією та Китаєм, – це денуклеаризація, і це дуже важливо. Я обговорював це з Путіним, але не тільки це, а й інші питання. Я вважаю, що денуклеаризація – це дуже важлива справа, це велика гра”, – заявив Трамп журналістам в Овальному кабінеті. — Але Росія готова це зробити, і я думаю, що Китай також буде готовий. Ми не можемо дозволити поширення ядерної зброї. Ми маємо зупинити ядерну зброю”.

Як відзначає CNN, Трамп раніше висловлював занепокоєння щодо ядерного потенціалу Росії після того, як колишній президент Росії Дмитро Медведєв припустив, що Трамп штовхає США і Росію до війни. Коли Медведєв попередив про ядерний потенціал Росії на початку цього літа, Трамп в інтерв'ю консервативному виданню Newsmax назвав його коментарі “абсолютною загрозою”.

Тоді Трамп також відреагував на коментарі Медведєва, наказавши двом атомним підводним човнам перейти у “відповідні регіони”.

Білий дім відмовився коментувати запитання CNN про те, чи буде адміністрація прагнути укласти офіційну угоду про ядерне роззброєння з Росією та Китаєм, посилаючись на публічні заяви Трампа.