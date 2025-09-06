Президент Володимир Зеленський відкинув ідею очільника Кремля Володимира Путіна щодо їхньої двосторонньої зустрічі у Москві. Натомість він запросив російського лідера до Києва.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю ABC News.
"Він (Путін — ред.) може приїхати до Києва. Я не можу їхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами. Я не можу їхати до столиці цього терориста. Путін це розуміє", — сказав Зеленський.
Він зазначив, що насправді пропозиція Путіна була спрямована на те, щоб відкласти їхню зустріч.
3 вересня Путін заявив, що він нібито готовий зустрітись із Зеленським у Москві.
Що відомо про можливу зустріч президента України Зеленського та Путіна
18 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов".
Водночас у Росії тоді не підтвердили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським: помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах".
21 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з президентом України Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані", а "експерти, міністри підготують відповідні рекомендації".