МЗС: РФ намагається заблокувати реальні переговори запрошенням у Москву

Президент Володимир Зеленський відкинув запрошення до Москви. У Міністерстві закордонних справ назвали ініціативу Росії спробою блокувати переговори.

Про це на брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий 5 вересня, передає кореспондентка Суспільного. За його словами, українська сторона розцінює цю ініціативу як спробу заблокувати реальні переговори на рівні лідерів держав.

"Ми доносимо це до наших партнерів, зокрема до США, демонструючи, що Росія продовжує відмовлятися від змістовної зустрічі", — зазначив Тихий.

Водночас він наголосив, що сам факт обговорення можливості зустрічей свідчить про певне усвідомлення необхідності діалогу з боку Росії. Україна ж наполягає на тристоронньому форматі переговорів, а також готова до зустрічей країнах. За словами Тихого, є сім країн, які висловили бажання провести такі перемовини.

"Є серйозні пропозиції на столі, і саме в цей час з’являються ідеї, які лише створюють видимість процесу", — додав речник МЗС.

Що цьому передувало

3 вересня Путін заявив, що нібито готовий зустрітись із Зеленським у Москві. Він вимагає референдуму щодо територій від України. Зеленський прокоментував це запрошення, назвавши його спробою зірвати зустріч. Він заявив, що Росія робить усе, аби відтягнути переговори, і наразі не демонструє бажання завершити війну.

"Дорослі лідери мають виходити із зустрічей із результатом — бажано закінченням війни", — наголосив Зеленський.