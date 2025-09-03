Путін заявив, що нібито готовий зустрітись із Зеленським у Москві

Очільник Росії Володимир Путін заявив, що він нібито готовий зустрітись з президентом України Зеленським. Місцем зустрічі Путін назвав Москву.

Про це Путін заявив на брифінгу 3 вересня після візиту до Китаю, передає російське державне медіа Ріа-Новості.

Путін заявив, що він нібито ніколи не виключав можливості зустрітись з президентом України. Але Путін додав, чи є "сенс у такій зустрічі".

Також Путін заявив, що Україна має провести референдум, щоб довести "легітимність" своєї влади, але під час воєнного стану в Україні не можна провести референдуми. Що це за референдум — Путін не пояснив.

Також Путін заявив, що Росія "виступає проти" членства України у НАТО, але "не заперечує" членству України у Європейському Союзі.

Путін заявив, що "кожна країна має право на гарантії безпеки, Україна теж". Але, за словами Путіна, він нібито ніколи не обговорював "гарантії безпеки в обмін на території". 30 вересня 2022 року Росія анексувала тимчасово окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України та внесла їх до своєї конституції. Росія вважає ці території своїми та вимагає, щоб Україна вивела свої війська з територій цих областей.

Путін заявив, що в Україні Росія нібито "бореться за право кожної людини говорити своєю мовою". Одна з вимог Росії до України — зробити російську мову державною.

Також Путін заявив, що висловлювання канцлера Німеччини Мерца про те, що Путін військовий злочинець – це нібито невдала спроба зняти з себе відповідальність за ту "трагедію, яка відбувається в Україні" (Росія не називає війну, яку розпочала проти України, війною, а називає це "кризою" або "трагедією" — ред.).

6 серпня, під час зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом у Москві, Путін поставив Україні вимогу — вивести війська з територій Донецької та Луганської областей. Взамін Росія не вимагатиме від країн Європи та США юридично визнати анексію тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.