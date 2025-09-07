Зустріч із Трампом дала Путіну те, що він хотів — Зеленський

Зустріч президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці дала російському лідерові те, що він хотів.

Про це президент Володимир зеленський сказав в інтерв’ю ABC News.

"Шкода, що Україна не була там, тому що, думаю, президент Трамп дав Путіну те, що той хотів. Він дуже хотів зустрітися з президентом Трампом, з президентом США. І я думаю, Путін це отримав. І дуже шкода. Путін не хоче зустрічатися зі мною, але дуже хотів зустрітися з президентом Сполучених Штатів, щоб показати всім відео та фото, що він там є", — сказав він.

Президент наголосив, що для припинення війни потрібен більший тиск на Росію з боку американських і європейських союзників.

"Ми всі розуміємо, що нам потрібен додатковий тиск на Путіна. Нам потрібен тиск з боку США. І я вважаю, що президент Трамп має рацію щодо європейців. Я дуже вдячний усім партнерам", — сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що деякі з партнерів продовжують купувати російську нафту і газ, "і це несправедливо".

"Необхідно припинити купувати будь-які енергоносії в Росії. Це лише один-єдиний спосіб зупинити вбивцю. Потрібно позбавити його зброї. Енергія — це його зброя", — сказав президент.

Коментуючи гарантії безпеки, які Україна обговорювала зі США та Європою, Зеленський заявив, що вони "можуть ґрунтуватися лише на нашій армії".

"Я думаю, президент (Трамп – ред.) хоче закінчити цю війну. Але якщо ми говоримо про справедливий і тривалий мир, то важливо закінчити й не мати можливості... знову почати агресію через пів року, через рік, через два роки", — сказав він.

Щодо можливої ​​зустрічі з Путіним, Зеленський заявив, що російський лідер запропонував умови зустрічі, які він не може прийняти.

Водночас український президент зазначив, що можливість двосторонньої зустрічі між ним і Путіним не виключається – просто не на території Росії.

"Я сказав: дивіться, пане президенте, я готовий до будь-якої зустрічі, але не в Росії, будь-якої зустрічі, двосторонньої чи тристоронньої. Ми будемо раді, якщо ви прийдете", — сказав він.