В Україну з російської окупації вдалося повернути 16 дітей

В Україну з тимчасово окупованих Росією територій вдалося повернути 16 дітей. Це стало можливим завдяки ініціативі президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA .

Про це у телеграм-каналі повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вони провели роки під тиском окупаційної влади, у страху та приниженнях, але сьогодні вже перебувають у безпеці на вільній українській землі", — написав Єрмак.

Він розповів, що серед повернених є дівчина, яка постійно боялася за свою маму. Жінку тримали три дні в підвалі без їжі та води лише через те, що батько дитини служить у Збройних силах України.

Вдалося повернули й підлітка, якого без відома батьків замість шкільних занять відвели до військкомату і поставили на військовий облік. А також дворічну дівчинку, яку військові РФ не пропустили до лікарні з високою температурою. Мама змушена була нести дитину через понтонний міст у темряві.

"Сьогодні ці діти разом зі своїми родинами отримують допомогу та підтримку: відновлюють документи, проходять психологічну реабілітацію та отримали можливість почати нове життя", — написав посадовець.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.