До України повернули 17-річного підлітка з Росії

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути з Росії 17-річного хлопця. Росіяни вивезли його спочатку до тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, російська армія окупувала місто, де проживав юнак разом з мамою. Спочатку їх вивезли до тимчасово окупованого Криму, а потім до Росії. Там змусили ходити до російської школи.

"До того ж хлопець мав хронічне захворювання, проте належного лікування у РФ не отримував, через що стан його здоров’я ставав дедалі гіршим. Найбільше він мріяв повернутися в Україну", — розповів Андрій Єрмак.

Зараз юнак проживає зі своєю сестрою в Україні. Він отримує лікування, щоб покращити свій стан.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.