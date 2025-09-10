В Україну з ТОТ вдалося повернути 20-річного хлопця

В Україну з тимчасово окупованих територій вдалося повернути 20-річного юнака, який понад три роки жив "під постійним тиском в окупації". Це стало можливим завдяки ініціативі президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA .

Про це у телеграм-каналі повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Окупанти примушували оформлювати російські документи та погрожували родині. Приклад сестри, якій вдалося раніше вирватися на вільну територію, допоміг йому зважитися на дорогу додому", — написав Єрмак.

Наразі хлопець перебуває в безпеці поруч із рідними й отримує необхідну допомогу та підтримку в Україні.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисячі дітей вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.