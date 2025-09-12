Пєсков: Кремль констатує паузу в переговорах між Україною і РФ

Переговорний процес між Росією та Україною перебуває у стані паузи, але канали для спілкування зберігаються. У Кремлі "констатують паузу в переговорах".

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає ТАСС 12 вересня.

Він зазначив, що не варто очікувати швидких результатів від переговорів, оскільки процес складний.

"Не можна носити рожеві окуляри і розраховувати на блискавичні результати", — сказав Пєсков.

Він також підтвердив, що комунікація між переговорними групами зберігається, хоча активних зрушень зараз немає.

Раніше Путін запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися для перемовин у Москві, проте український лідер запрошення відхилив. У Міністерстві закордонних справ назвали ініціативу Росії спробою блокувати переговори.

Що відомо про можливу зустріч Зеленського та Путіна

18 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов".

Водночас у Росії тоді не підтвердили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським: помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах".

21 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з президентом України Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані", а "експерти, міністри підготують відповідні рекомендації".

Також Лавров заявив: "Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, то буде розв'язане питання про легітимність персони, яка підписує ці домовленості з української сторони".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом двох тижнів його адміністрація знатиме, чи буде мир в Україні. Якщо цього не станеться — він "діятиме інакше".

24 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив NBC News, що зустріч між Зеленським та Путіним — "чутки", а під час зустрічі Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня "ця тема взагалі не підіймалась".