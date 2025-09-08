Трамп анонсував візит до США "деяких європейських лідерів"

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "не в захваті" від того, що відбувається в Україні й анонсував візит до Вашингтона деяких європейських лідерів для обговорення шляхів закінчення війни.

Про це він заявив після повернення з US Open у Нью-Йорку.

"Я не в захваті від того, що там відбувається. Я вірю, що ми це врегулюємо. Але я ними не задоволений. Я не задоволений нічим, що пов’язано з цією війною", — сказав Трамп, коментуючи удар РФ 7 вересня, коли уламки дрона пошкодили будівлю Кабміну.

За словами президента США, на початку тижня Білий дім відвідають деякі європейські лідери, з якими він обговорить війну в Україні.

"Деякі європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок або вівторок індивідуально", — сказав він, але не уточнив, кого саме має на увазі.

Водночас Трамп заявив, що війна незабаром закінчиться.

"Ми це зробимо. Ситуацію між Росією та Україною ми владнаємо. Я впевнений, що ми це зробимо", — сказав президент США.

Він також анонсував нову розмову з Путіним.