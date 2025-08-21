Лавров назвав умови для зустрічі Зеленського і Путіна

Лідер РФ Володимир Путін готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані", а "експерти, міністри підготують відповідні рекомендації".

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передають РИА Новости та Интерфакс.

Він також заявив: "Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, то буде розв'язане питання про легітимність персони, яка підписує ці домовленості з української сторони".

Також Лавров заявив, що присутність іноземних військ в Україні для РФ повністю неприйнятна і Росія вважає актуальним "принцип колективного надання гарантій" в Україні.

"Росія підтримує принципи гарантій безпеки, погоджені у Стамбулі у 2022 році, все інше – безперспективні витівки", заявив Лавров.

Під час переговорів у Стамбулі у 2022 році серед умов РФ були:

нейтральний статус України (відмова від НАТО);

обмеження чисельності ЗСУ;

фактично російський контроль над Кримом, Луганською та Донецькою областями;

заборона розміщення іноземних військових баз та зброї на території України;

скасування санкцій.

1 серпня Путін заявив, що озвучені ним у червні 2024 року цілі та умови РФ щодо припинення війни проти України залишаються в силі.

18 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов".

Водночас у Росії тоді не підтвердили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським: помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах".