Польща розгортає 40 тисяч військових на кордоні з Білоруссю та РФ

Польща розгортає близько 40 тисяч військових на кордонах з Білоруссю та Росією на тлі зростання напруженості після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір країни 10 вересня.

Про це повідомляє TVP.

Очікується, що в спільних російсько-білоруських навчаннях під назвою "Захід-2025" візьмуть участь десятки тисяч військових, що спонукало Польщу прийняти рішення про розгортання близько 40 тисяч своїх солдатів поблизу східного кордону.

"Польща готувалася до маневрів "Захід-2025" протягом багатьох місяців. Польська армія провела навчання, в яких взяли участь понад 30 000 польських солдатів, а також солдатів Альянсу (НАТО — ред.), щоб адекватно реагувати. Давайте памʼятати, що "Захід-2025" — це стратегічні навчання", — сказав заступник міністра оборони Польщі Цезар Томчик.

Він також повторив побоювання політичних лідерів, що навчання "можуть стати передумовою російської агресії проти країн НАТО та ЄС".

Як пише видання, на початку поточного тижня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що під час навчань РФ та Білорусь відпрацьовуватимуть "дуже агресивні сценарії", порівнюючи їх з подібними навчаннями, що проводяться напередодні вторгнення Росії до Грузії у 2008 році та початку війни проти України.

Нагадаємо, що Польщі з 10 вересня до 9 грудня обмежили повітряний рух у східній частині країни вздовж кордонів з Білоруссю та Україною. Обмеження запровадили з міркувань національної безпеки, відповідно до постанови міністра інфраструктури про обмеження польотів на період не більше трьох місяців.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.