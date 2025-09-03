Ще одна дитина вдома: з ТОТ вдалося повернули 17-річного хлопця

В Україну з тимчасово окупованих Росією територій у рамках ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося повернути 17-річного підлітка.

Про це у телеграм-каналі повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, хлопець більшу частину життя провів в окупації та постійно перебував під наглядом російських військових.

"Особливий тиск був через те, що його батько та брат живуть на підконтрольній Україні території - про це заборонялося навіть згадувати. Хлопець зважився на втечу", — написав Єрмак.

Він також повідомив, що підліток звернувся по допомогу до партнерів ініціативи Bring Kids Back UA — Української мережі за права дитини, яка організувала безпечний маршрут.

Наразі хлопець уже перебуває на підконтрольній території України й отримує необхідну допомогу та підтримку.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.