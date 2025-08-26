Ще одну українську дитину вдалося повернути з ТОТ

В Україну тимчасово окупованих Росією територіях вдалося повернути ще одну дитину. Це стало можливим у рамках ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA .

Про це у телеграм повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, попри роки тиску та обмежень, вона продовжувала навчання в українській школі онлайн та "мріяла про освіту та майбутнє у вільній Україні".

"Сьогодні ця дівчина вже у безпеці, поруч із рідними, отримує необхідну підтримку та готується вступати до українського університету", — додав він Єрмак.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.