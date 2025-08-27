Демократична Республіка Конго долучається до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, депортованих Росією.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента за підсумками зустрічі представниці уряду Конго Шанталь Шамбу Мвавітою з радницею – уповноваженою Володимира Зеленського з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’єю Герасимчук.

Таким чином до складу коаліції ввійдуть уже 42 країни світу та Рада Європи.

"Ми поділяємо біль України за її дітей, адже діти Демократичної Республіки Конго страждають від війни вже 30 років", – зазначила Шанталь Шамбу Мвавіта.

Своєю чергою Герасимчук поінформувала делегацію Конго про масові випадки депортації та примусового переміщення українських дітей Росією, а також про зусилля України для їх повернення.

Делегація Демократичної Республіки Конго на чолі з Шанталь Шамбу Мвавітою прибула до Києва з кількаденним візитом.

На початку лютого 2024 року керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі запустили роботу Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. На зустрічі підготували рамковий документ. Усього в коаліції на той момент уже було 28 країн.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.