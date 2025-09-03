Британія запровадила нові санкції за депортацію і русифікацію українських дітей

Велика Британія запровадила нові санкції проти 11 фізичних і юридичних осіб РФ, пов’язаних із примусовою депортацією і мілітаризацією українських дітей.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Нові санкції націлені на тих, хто підтримує спроби Путіна примусово депортувати українських дітей і стерти їх українську культурну спадщину.

"Сьогодні, 3 вересня, Велика Британія запровадила санкції проти винних в огидній політиці Росії щодо депортації, індоктринації та мілітаризації українських дітей. Серед них вісім осіб та три організації, пов'язані з російською державою", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про провідних російських чиновників та пов'язані з державою молодіжні організації.

Так, під санкції 3 вересня потрапили:

Валерій Майоров (керівник "Центру підліткових програм" – державної організації, метою якої є налаштовувати дітей на тимчасово окупованих територіях України проти України та натомість ставати патріотами Росії та російських цінностей)

Наталія Тищенко

Всеросійський громадсько-державний рух дітей та молоді "Рух перших"

Замід Чалаєв

Фонд Ахмата Кадирова (проводить програми перевиховання для українських дітей та підлітків, піддаючи їх мілітаристській підготовці)

Аймані Кадирова (президентка Фонду та мати чеченського лідера Рамзана Кадирова)

Лейла Фазлеєва

Рінат Садиков

Олександр Гуров

Анастасія Аккуратова (заступниця директора Департаменту державної політики у сфері захисту прав дітей Міністерства освіти)

Волонтери Перемоги

Зазначається, що дані військової розвідки свідчать про те, що Росія проводить давню політику русифікації на незаконно тимчасово окупованих територіях України, прагнучи викорінити українську культуру, ідентичність та державність.

"На сьогодні понад 19 500 українських дітей були примусово переміщені або депортовані російською владою до Росії та на тимчасово окуповані території України. З них приблизно 6000 українських дітей було переміщено до мережі таборів перевиховання.... Російська влада піддає українських дітей навчальній програмі, яка переписує російську та українську історію, прославляє російські військові дії та пропагує вірність Росії, а в деяких випадках передбачає військову підготовку", — наголосили у британському уряді.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі заявив, що політика Кремля щодо примусових депортацій, ідеологічної обробки та мілітаризації українських дітей є огидною та демонструє глибину розбещеності, до якої готовий дійти Путін, щоб знищити українську мову, культуру та ідентичність.

"Забирати дитину з її дому та намагатися насильно стерти її спадщину та виховання за допомогою брехні та дезінформації ніколи не можна терпіти. Жодна дитина ніколи не повинна бути пішаком війни, і саме тому ми притягуємо винних до відповідальності", — наголосив Ламмі.

Раніше, у листопаді 2024 року Велика Британія оголосила про нові санкції проти винних у примусовій депортації та ідеологічній обробці українських дітей Росією.