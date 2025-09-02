Мерц пропонує Женеву як місце зустрічі Зеленського та Путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Женеву у Швейцарії як місце для зустрічі президента України Зеленського та очільника Росії Путіна.

Про це Фрідріх Мерц повідомив під час зустрічі з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Суттер у Берліні, передає N-TV та Reuters.

Карін Келлер-Суттер погодилась з думкою Мерца та виразила готовність прийняти таку зустріч.

Також Фрідріх Мерц повідомив, що 4 вересня доєднається до зустрічі коаліції охочих онлайн.

Президент України Зеленський 4 вересня планує взяти участь у зустрічі європейських лідерів, що відбудеться в Парижі. У цей день у французькій столиці у "змішаному форматі" збереться Коаліція охочих. Зустріч ініціював президент Франції Макрон.

Серед очікуваних учасників саміту, крім французького лідера, – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, британський прем’єр-міністр Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У Женеві знаходяться штаб-квартири багатьох міжнародних організацій, серед них: Всесвітня організація охорони здоровʼя, Світова організація торгівлі, Міжнародний комітет Червоного Хреста, CERN — Європейська Організація Ядерних Досліджень, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжпарламентський союз.

Саме на конференцію Міжпарламентського союзу 27 липня до Швейцарії прибула очільниця ради федеральних зборів Росії Валентина Матвієнко. Євросоюз запровадив санкції проти Матвієнко через її активну участь в окупаційному процесі Криму Росією. Швейцарія теж долучилась до цих санкцій, але країна дозволяє вʼїзд на свою територію для підсанкційних осіб, якщо вони відвідують міжнародні організації на території країни.

22 серпня стало відомо, що Швейцарія готова надати очільнику Росії Володимиру Путіну імунітет від арешту у випадку його прибуття для участі в мирних переговорах.

15 червня 2024 року у Люцерні, Швейцарія, пройшов Саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому взяли делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Що відомо про можливу зустріч президента України Зеленського та очільника РФ Путіна

18 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов".

Водночас у Росії тоді не підтвердили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським: помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах".

21 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з президентом України Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані", а "експерти, міністри підготують відповідні рекомендації".

Також Лавров заявив: "Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, то буде розв'язане питання про легітимність персони, яка підписує ці домовленості з української сторони".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом двох тижнів його адміністрація знатиме, чи буде мир в Україні. Якщо цього не станеться — він "діятиме інакше".

24 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив NBC News, що зустріч між Зеленським та Путіним — "чутки", а під час зустрічі Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня "ця тема взагалі не підіймалась".

26 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочнуть проти Росії "економічну війну", якщо її керівництво відмовиться, або уникатиме переговорів щодо припинення війни РФ проти України.

28 серпня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив: що, очевидно, зустрічі між президентом України Зеленським та очільником Росії Путіним "не буде".