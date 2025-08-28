Очевидно, що зустрічі Путіна та Зеленського не буде — Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що зустрічі між очільником Росії Путіним та президентом України Зеленським не буде.

Про це Фрідріх Мерц повідомив під час зустрічі з президентом Франції Макроном у форті Брегансон, передає Єлисейський Палац.

Так канцлер Німеччини Мерц відреагував на атаку Росії на Київ в ніч на 28 серпня.

"Ми маємо відповісти на таку безпрецедентну атаку. Здається очевидним, що зустрічі Путіна та президента Зеленського не буде, попри домовленість між Путіним та президентом США Трампом минулого тижня. Цього явно не станеться", — заявив Фрідріх Мерц.

В ніч на 28 серпня Росія масовано атакувала Київ. Відомо про загибель 18 людей, серед них є діти. Рятувальні роботи тривають. Загалом наслідки атаки фіксують у семи районах столиці. 29 серпня у Києві та області оголосили Днем жалоби за загиблими через російську атаку.

Що відомо про можливу зустріч президента України Зеленського та очільника РФ Путіна

18 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов".

Водночас у Росії тоді не підтвердили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським: помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах".

21 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з президентом України Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані", а "експерти, міністри підготують відповідні рекомендації".

Також Лавров заявив: "Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, то буде розв'язане питання про легітимність персони, яка підписує ці домовленості з української сторони".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом двох тижнів його адміністрація знатиме, чи буде мир в Україні. Якщо цього не станеться — він "діятиме інакше".

24 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив NBC News, що зустріч між Зеленським та Путіним — "чутки", а під час зустрічі Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня "ця тема взагалі не підіймалась".

26 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочнуть проти Росії "економічну війну", якщо її керівництво відмовиться, або уникатиме переговорів щодо припинення війни РФ проти України.