У швейцарському Бюргенштоці 15 червня о 17:30 за київським часом стартує офіційна церемонія відкриття Глобального саміту миру. Подію розпочинають президент України Володимир Зеленський та президентка Швейцарії Віола Амгерд.

Суспільне веде пряму трансляцію з церемонії.

Що відомо про Саміт миру

15 червня у Бюргенштоці у Швейцарії розпочинається перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру".

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак перед відкриттям Глобального саміту миру у Швейцарії, передає кореспондентка Суспільного.

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