Зеленський планує зустрітися з лідерами Європи в Парижі 4 вересня — джерела

Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у зустрічі європейських лідерів, що відбудеться в Парижі у четвер, 4 вересня.

Про це Суспільному повідомило поінформоване джерело у владі.

За інформацією газети Financial Times, цю зустріч ініціював президент Франції Емманюель Макрон.

Серед очікуваних учасників саміту, крім французького лідера, – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, британський прем’єр-міністр Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Зокрема, фон дер Ляєн заявила, що європейські лідери працюють над "досить точними планами" щодо потенційного розгортання військових сил в Україні у межах гарантій безпеки.

Також, за її словами, минулого тижня голови оборонних відомств із країн Коаліції охочих зустрілися та "розробили досить точні плани" включно з обговоренням "необхідних пунктів для активного нарощування військ".

Обговорення безпекових гарантій для України

Раніше американський держсекретар Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон почав працювати з європейськими країнами та Києвом щодо моделі гарантій безпеки. За його словами, очікується, що її напрацюють упродовж 7-10 днів після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня.

Як повідомили Суспільному в Офісі президента, Рубіо та керівник ОПУ Андрій Єрмак на зустрічі радників 21 серпня обговорили безпекові гарантії для України. Незабаром сторони планують фіналізувати їхню модель.

22 серпня генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва заявив, що в угоді про гарантії безпеки для України буде два рівні – посилення ЗСУ та гарантії від США і Європи, які стримають Росію, у разі майбутньої агресії з її боку.

24 серпня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що в рамках гарантій безпеки американський військовий контингент не буде присутній в Україні.