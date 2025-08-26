Президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочнуть проти Росії "економічну війну", якщо її керівництво відмовиться, або уникатиме переговорів щодо припинення війни РФ проти України. Також Трамп назвав заяву глави МЗС Росії Лаврова про нелегітимність президента України Зеленського "позерством".

Про це президент США Трамп повідомив під час засідання уряду США.

"Економічна війна буде поганою, і вона буде поганою для Росії. І я не хочу цього зараз", — так Трамп відповів на запитання про наслідки для Росії від відмови від переговорів про припинення війни.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "не зовсім невинний". Деталі він не надав.

"Їх потрібно об'єднати. Зараз я ладнаю із Зеленським, але у нас зовсім інші стосунки, бо тепер ми не платимо Україні жодних грошей", — сказав Трамп.

Раніше під час засідання уряду США Дональд Трамп наголошував, що озброєння для України у США купують країни НАТО.

Також Дональд Трамп назвав "позерством" заяву міністра закордонних справ Сергія Лаврова про нібито нелегітимність президента України Зеленського.

"Немає різниці що вони кажуть. Це все позерство. це все нісенітниці!", — прокоментував Трамп слова Лаврова про те, що представники уряду України не можуть підписати угоду з Росією, адже не є "легітимною" владою.

Росія вимагає провести в Україні вибори під час дії воєнного стану через війну, яку розпочала РФ проти України. Вибори під час дії воєнного стану в Україні забороняє конституція. Так очільник РФ Путін у березні 2025 року заявив, що цивільна влада в Україні нібито не є законною, оскільки не було виборів президента. Тому для "досягнення миру" він вимагав провести вибори.

25 серпня президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч представників української та американської команд наприкінці поточного тижня. На ній обговорюватимуть можливості майбутніх переговорів між Україною і РФ.

Що відомо про можливу зустріч президента України Зеленського та очільника РФ Путіна

18 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов".

Водночас у Росії тоді не підтвердили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським: помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах".

21 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з президентом України Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані", а "експерти, міністри підготують відповідні рекомендації".

Також Лавров заявив: "Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, то буде розв'язане питання про легітимність персони, яка підписує ці домовленості з української сторони".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом двох тижнів його адміністрація знатиме, чи буде мир в Україні. Якщо цього не станеться — він "діятиме інакше".

24 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив NBC News, що зустріч між Зеленським та Путіним — "чутки", а під час зустрічі Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня "ця тема взагалі не підіймалась".