Швейцарія та Австрія готові надати Путіну імунітет для мирних переговорів
АВСТРІЯШВЕЙЦАРІЯМирні переговориПутінПОДІЇЛЮДИПОЛІТИКА

Ольга Кацімон
Путін
Путін виступає під час спільної пресконференції з президентом США Трампом після переговорів, Анкоридж, Аляска, 15 серпня 2025 року. REUTERS/Jeenah Moon

Швейцарія та Австрія заявили про готовність надати президенту Росії Володимиру Путіну імунітет від арешту у випадку його прибуття для участі в мирних переговорах.

Про це пише The Kyiv Independent.

Путін перебуває під ордером на арешт Міжнародного кримінального суду за організацію систематичного викрадення та депортації українських дітей до Росії. Як країни-учасниці Римського статуту, Австрія та Швейцарія зобов’язані виконувати цей ордер. Водночас, за словами офіційних осіб, можливий виняток — лише для офіційних мирних переговорів, а не для приватних візитів.

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що "мета запросити пана Путіна до Швейцарії без його арешту на 100% досяжна". Подібну позицію висловило й МЗС Австрії, наголосивши на можливості контакту з МКС для забезпечення участі російського президента.

Ініціатива пролунала на тлі закликів до проведення прямої зустрічі президента України Володимира Зеленського з Путіним. Участь у посередництві беруть президент США Дональд Трамп та європейські союзники Києва. Серед потенційних країн-господарів переговорів також називають Туреччину й Угорщину.

Зеленський неодноразово заявляв про готовність до переговорів. 18 серпня він наголосив, що готовий особисто обговорювати з Путіним питання територій.

Що цьому передувало

18 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов".

Водночас у Росії тоді не підтвердили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським: помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах".

21 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з президентом України Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані", а "експерти, міністри підготують відповідні рекомендації".

Також Лавров заявив: "Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, то буде розв'язане питання про легітимність персони, яка підписує ці домовленості з української сторони".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом двох тижнів його адміністрація знатиме, чи буде мир в Україні. Якщо цього не станеться — він "діятиме інакше".

