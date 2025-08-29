Єрмак зустрівся зі спецпредставником США Віткоффом у Нью-Йорку

Голова офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником США з питань Близького Сходу та переговорником з Росією Стівом Віткоффом у Нью-Йорку. Вони обговорили ініціативу президента США Трампа щодо зустрічі між президентом Зеленським та очільником Росії Путіним.

Про це Андрій Єрмак повідомив у соцмережі X.

Під час зустрічі також був присутній заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

"Росія не виконує нічого із необхідного для завершення війни та очевидно затягує бойові дії. Україна підтримує рішучу налаштованість президента Трампа та всіх партнерів якнайшвидше досягти тривалого миру. Саме Україна сприймає позитивно всі мирні пропозиції Сполучених Штатів", — розповів за результатами зустрічі Андрій Єрмак.

Голова ОПУ повідомив, що поінформував Стіва Віткоффа про злочини Росії проти України. Зокрема, про масовану ракетно-дронову атаку на Київ в ніч на 28 серпня, внаслідок якої загинули 23 людини, серед них четверо дітей.

"Ми відкриті до прямих переговорів на рівні лідерів і готові до обговорення найширшого спектра питань. Вважаємо, що потрібен тиск світу, щоб Росія була готова реально рухатись до миру та, зокрема, проводити критично важливі для миру зустрічі на рівні лідерів", — сказав Андрій Єрмак.

Представники України запросили Стіва Віткоффа відвідати Україну "найближчим часом".

Що відомо про можливу зустріч президента України Зеленського та очільника РФ Путіна

18 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов".

Водночас у Росії тоді не підтвердили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським: помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах".

21 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з президентом України Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані", а "експерти, міністри підготують відповідні рекомендації".

Також Лавров заявив: "Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, то буде розв'язане питання про легітимність персони, яка підписує ці домовленості з української сторони".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом двох тижнів його адміністрація знатиме, чи буде мир в Україні. Якщо цього не станеться — він "діятиме інакше".

24 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив NBC News, що зустріч між Зеленським та Путіним — "чутки", а під час зустрічі Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня "ця тема взагалі не підіймалась".

26 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочнуть проти Росії "економічну війну", якщо її керівництво відмовиться, або уникатиме переговорів щодо припинення війни РФ проти України.