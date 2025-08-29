Росіяни роблять усе, щоб не зустрічатись — Зеленський про зустріч із Путіним

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія не хоче завершувати війну, яку розпочала проти України. Тому представники вищого політичного керівництва РФ роблять усе, щоб зустріч між президентом України та очільником РФ Путіним не відбулась.

Про це президент повідомив на брифінгу 29 серпня, передає кореспондент Суспільного.

За словами Зеленського, росіяни намагаються відтермінувати запровадження санкцій США проти Росії.

"На мій погляд, що вони дещо отримали під час зустрічі зі Сполученими Штатами Америки. Це зрозуміло, бо спочатку зустріч була запропонована одразу тристороння. До зустрічі у США, до цього треку, було більше шансів на тристоронню зустріч. Ну, це вже є, як є. Сьогодні є те, що запропонував Трамп — двосторонню (між Зеленським та Путіним — ред.), а потім тристоронню (за участі Трампа — ред.). Причини різні. Я думаю, що у президента Америки є свій погляд на це. Але ми підтримуємо той чи інший формат", — повідомив Зеленський.

Зеленський також заявив, що росіяни, хоч і намагаються відтермінувати зустріч між президентом України та очільником Росії Путіним, але так само "готують своє радикалізоване суспільство" до зустрічі, адже "суспільство їхнє не бачить сенсу в такій зустрічі".

Також президент України наголосив, що Росія не хоче завершувати війну проти України, попри збитки, які зазнала економіка РФ від війни.

"Тому потрібне велике бажання США, і Путін буде за столом переговорів. Адже вони поки що не відчувають збитків для їхньої економіки, на жаль. Тому вважаю, що на це треба звертати увагу. Є вторинні санкції, тарифи, санкції деяких продуктів, санкції деяких компаній. Треба дотиснути до кінця тіньовий флот. Хороші кроки зроблені, але ще там дуже багато є над чим працювати. Дотиснути енергетику щодо цінової політики. Дотиснути атомне співробітництво, налагодити санкції. Зараз розглядається 19-й пакет. Він буде, це хороші новини. Ці санкції не можуть йти самі, бо Європи недостатньо. І тому Європа зараз синхронізується зі Сполученими Штатами. Важливо, що вони почали працювати разом. І дуже важливо, щоб дотиснули, щоб і сторона Сполучених Штатів Америки зробила сильні кроки. Вони можуть, вони — найпотужніші санкційні політики. Так, це все вплине на Росію", — сказав президент.

Також Зеленський наголосив, що Росія не може використовувати як причини для непроведення зустрічі між ним та Путіним "денацифікацію" України, адже "в це ніхто не вірить".

"Немає загальносвітової підтримки. Вони — агресори. 143 країни проголосували в ООН за це. Тобто вони винні в цій війні, винна сторона повинна закінчувати війну. І це все одно станеться в тому чи іншому форматі", — сказав президент.

Що відомо про можливу зустріч президента України Зеленського та очільника РФ Путіна

18 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов".

Водночас у Росії тоді не підтвердили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським: помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах".

21 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з президентом України Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані", а "експерти, міністри підготують відповідні рекомендації".

Також Лавров заявив: "Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, то буде розв'язане питання про легітимність персони, яка підписує ці домовленості з української сторони".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом двох тижнів його адміністрація знатиме, чи буде мир в Україні. Якщо цього не станеться — він "діятиме інакше".

24 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив NBC News, що зустріч між Зеленським та Путіним — "чутки", а під час зустрічі Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня "ця тема взагалі не підіймалась".

26 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочнуть проти Росії "економічну війну", якщо її керівництво відмовиться, або уникатиме переговорів щодо припинення війни РФ проти України.