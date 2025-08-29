Президент Володимир Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України. Вони стосуються армії, НАТО і санкцій проти Росії.

Про це Зеленський сказав на брифінгу для медіа у п'ятницю, 29 серпня.

Перший блок стосується армії: збереження нинішньої чисельності військових та забезпечення їх зброєю завдяки українському, європейському та американському виробництву.

“На мій погляд, цей блок складається від фінансування тієї кількості особового складу, який сьогодні є. Спроможність фінансувати армію саме в тій кількості, яка сьогодні боронить наші кордони. Ніхто не каже більше, бо більше ніхто не дасть. Але ми не можемо казати менше, бо ми не збираємось проводити відповідні експерименти”, — сказав президент.

Далі — зброя для цієї армії.

“Три треки, які потрібно підтримувати і фінансувати. І на це потрібні партнери. Перший трек — вітчизняне виробництво: дрони, технології тощо. Другий трек — європейське виробництво: ППО, артилерія тощо. Третій трек: PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — ред.), американська зброя”, — пояснив Зеленський.

Другий блок стосується НАТО. Йдеться про домовленості з партнерами на рівні лідерів щодо їхньої готовності підтримати Україну у випадку нової агресії.

“Ми завжди з вами хотіли НАТО. НАТО, скажімо так, поки що не дають. І тому є “НАТО-лайк”. Тому в мене до цього підхід дуже зрозумілий. Якщо не НАТО, а нам кажуть, якщо не НАТО, а по силі, як НАТО. Тобто, значить, у другому треку ми повинні зрозуміти, на що готові партнери, тому що це і є альянс. Тому цю частину я і хочу обговорювати з партнерами наступного тижня в Європі”, — розповів президент.

Він додав, що були консультації генштабів, головкомів, радників з нацбезпеки (national security advisors).

“На мій погляд, нам треба включатися терміново лідерам, щоби досягти домовленості, а вже потім переходити на військових”, — сказав Зеленський.

Третій блок — це санкції проти Росії та використання заморожених російських активів для відновлення держави.

За словами Зеленського, також є геополітична частина — це однозначно ЄС.

“І коли Україна буде повноправним членом. Це також гарантії безпеки, економічні передусім”, — сказав президент.