25 країн призупинили відправлення товарів до США через нову митну політику адміністрації Дональда Трампа.

Про це йдеться у повідомленні Агентства ООН, що відповідальне за поштовий сектор.

Причиною стало скасування правила, яке дозволяло безмитно ввозити невеликі посилки вартістю до 800 доларів і оформлювати їх із мінімумом паперової роботи. Нові вимоги набудуть чинності 29 серпня й передбачають обов’язкове стягнення мит із усіх відправлень, крім документів та подарунків до 100 доларів.

В агентстві заявили, що короткі терміни впровадження створюють значні труднощі для міжнародних поштових операторів, особливо в сегменті електронної комерції.

Генеральний директор Всесвітнього поштового союзу Маса-хіко Метокі направив листа держсекретарю США Марко Рубіо, передавши занепокоєння країн-членів щодо ризиків збоїв у поштових потоках.

Хоча організація не назвала всі держави, що зупинили відправлення, публічно про такі рішення вже оголосили Австралія, Норвегія та Швейцарія.

Довідково

Всесвітній поштовий союз — агентство, розташоване у Швейцарії та відповідальне за співпрацю між поштовими службами 192 країн-членів. Засноване у 1874 році.

Організація виконує консультативну, посередницьку та зв'язкову роль, а також надає технічну допомогу за потреби. Вона встановлює правила міжнародного поштового обміну та надає рекомендації щодо стимулювання зростання обсягів поштових, посилкових та фінансових послуг, а також покращення якості обслуговування клієнтів.

Що відомо про "тарифи Трампа"

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Зокрема, для товарів з Європейського Союзу діятиме мито — 20%. Тарифна ставка для Китаю тоді становила 34%. Для окремих країн передбачено індивідуальні тарифи.

Крім того, з 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані в країну автомобілі.

В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично".

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією президента США Дональда Трампа нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почали діяти 10 квітня.

9 квітня Трамп заявив, що США підвищують митну ставку на китайський імпорт з до 125%. До цього мито на імпортні китайські товари та сировину становило 104%.

У відповідь Китай запровадив додаткові 84% мит на імпортні товари із США.

10 квітня у Білому домі заявили, що ставка тарифів США на китайський імпорт зараз фактично становить 145%. Останній указ американського президента Дональда Трампа підвищує тарифи для Пекіна до 125% з 84%. Але це на додачу до 20% тарифу на фентаніл, який Трамп раніше запровадив проти Китаю.

12 липня Трамп повідомив про запровадження 30% тарифів на імпорт товарів із Мексики та Європейського Союзу. Нові мита набудуть чинності 1 серпня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на рішення Трампа і зазначила, що 30% тариф на експорт з ЄС зашкодить бізнесу і споживачам по обидва боки Атлантики.