Європейські курʼєрські служби зупиняють доставку до США через тарифи Трампа

Європейські поштові сервіси зупиняють доставку посилок до США через мита, які запроваджує адміністрація президента Трампа.

Про це повідомляє Assosiated Press.

22 серпня у США закінчився режим, який дозволяє безмитно ввозити до США посилки вартістю до 800 доларів. У 2024 році американці замовили загалом 1,36 мільярда посилок на товари вартістю 64,6 мільярда доларів.

23 серпня усі європейські поштові сервіси повідомили про зупинку відправлення багатьох посилок до Сполучених Штатів через непорозуміння щодо нових мит на імпорт.

"Ключові питання залишаються невирішеними, зокрема щодо того, як і ким будуть стягуватися митні збори в майбутньому, які додаткові дані будуть потрібні та як буде здійснюватися передача даних до Митної та прикордонної служби США", — йдеться у заяві поштової служби DHL.

Першими зупинили доставку посилок до США Німеччина, Данії, Швеції та Італії. Франція та Австрія зупинять доставку з 25 серпня, а пошта Великої Британії — з 26 серпня.

21 серпня Євросоюз та США оголосили про згоду щодо рамкової угоди про торгівлю. США, згідно з угодою, з 1 вересня запровадять 15% мит на більшість імпорту з Євросоюзу. Ця митна ставка називається тарифом за режимом найбільшого сприяння (НСП). Зараз США застосовують цю ставку до окремих видів імпортних товарів та сировини з ЄС.

Євросоюз скасує мита на всі промислові товари зі США та забезпечить преференційний доступ до ринку для широкого спектра морепродуктів та сільськогосподарських товарів.

Що відомо про "тарифи Трампа"

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Зокрема, для товарів з Європейського Союзу діятиме мито — 20%. Тарифна ставка для Китаю тоді становила 34%. Для окремих країн передбачено індивідуальні тарифи.

Крім того, з 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані в країну автомобілі.

В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично".

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією президента США Дональда Трампа нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почали діяти 10 квітня.

9 квітня Трамп заявив, що США підвищують митну ставку на китайський імпорт з до 125%. До цього мито на імпортні китайські товари та сировину становило 104%.

У відповідь Китай запровадив додаткові 84% мит на імпортні товари із США.

10 квітня у Білому домі заявили, що ставка тарифів США на китайський імпорт зараз фактично становить 145%. Останній указ американського президента Дональда Трампа підвищує тарифи для Пекіна до 125% з 84%. Але це на додачу до 20% тарифу на фентаніл, який Трамп раніше запровадив проти Китаю.

12 липня Трамп повідомив про запровадження 30% тарифів на імпорт товарів із Мексики та Європейського Союзу. Нові мита набудуть чинності 1 серпня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на рішення Трампа і зазначила, що 30% тариф на експорт з ЄС зашкодить бізнесу і споживачам по обидва боки Атлантики.