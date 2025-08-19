Зеленський: Трамп готовий допомагати з обміном "всіх на всіх"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп погоджується допомагати щодо обміну полонених "всіх на всіх". Йдеться про військових, цивільних, політвʼязнів та журналістів.

Про це він розповів під час брифінгу біля Білого дому.

"Ми проговорили з президентом Сполучених Штатів, він погоджується, що непроста система, але буде допомагати мені щодо обміну «всіх на всіх», саме не тільки військовополонених, передусім наших військових, але не тільки, і цивільних журналістів, політв'язнів", — сказав Зеленський.

За словами президента, лідери домовилися над цим працювати. Він також повідомив про розмову щодо повернення українських дітей.

"Перша леді і команда Сполучених Штатів розуміють, що будуть долучатися до такого важливого, болючого й дуже складного питання, як повернути українських дітей", — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що в процесі організації повернення дітей виникають різні ситуації та кейси, і через це розглядаються різні підходи.

Перед зустріччю з президентом США, український лідер передав лист першій леді Меланії Трамп від своєї дружини Олени Зеленської. У ньому висловлюється подяка за лист, який перша леді США передала Путіну із закликом захистити дітей та майбутні покоління в усьому світі.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей, вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей із тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони долучилися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі із Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США. Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним.